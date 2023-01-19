Потепление в Москве и наступление на Южно-Донецком направлении

Сыро и скользко в Москве. Все из-за потепления. Завтра также аномально высокая температура – до плюс пяти. Что происходит с погодой? Надолго ли оттепель?

Российские силы взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передает ТАСС. Российские военные ведут успешное наступление на донецком направлении.

Поставки современного западного вооружения Украине для ударов по российской территории могут вывести конфликт на новый уровень. Даже подобные дискуссии чрезвычайно опасны. И не сулят ничего хорошего с точки зрения глобальной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России, комментируя заявления западных политиков.

Российские военные отбили контратаки украинских подразделений на Сватовской направлении в Луганской народной республике. Там вооруженные силы РФ применяют модернизированные БМП с модулем "Бережок". Он позволяет участвовать в боях и днем, и ночью.

Размер материнского капитала увеличат. На первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго – 775 тысяч. Об этом заявили в Минфине.

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