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19 января, 19:15

Общество

Соцвыплаты в РФ будут проиндексированы с 1 февраля

Соцвыплаты в РФ будут проиндексированы с 1 февраля

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В России увеличат размер материнского капитала. На первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго – 775 тысяч рублей. Об этом заявили в Минфине.

Проиндексируют и другие социальные выплаты с 1 февраля, в том числе ежемесячные пособия по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячные страховые выплаты и другие. Пособия вырастут почти на 12%. На эти цели направят более 150 миллиардов рублей.

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