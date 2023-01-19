Соцвыплаты в РФ будут проиндексированы с 1 февраля

В России увеличат размер материнского капитала. На первого ребенка он составит почти 587 тысяч рублей, а на второго – 775 тысяч рублей. Об этом заявили в Минфине.

Проиндексируют и другие социальные выплаты с 1 февраля, в том числе ежемесячные пособия по уходу за ребенком, ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячные страховые выплаты и другие. Пособия вырастут почти на 12%. На эти цели направят более 150 миллиардов рублей.