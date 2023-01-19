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Общество

Роспотребнадзор поддержал идею Володина запретить вейпы в РФ

Роспотребнадзор поддержал идею Володина запретить вейпы в РФ

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Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы в стране на законодательном уровне. По мнению специалистов, это решение позволит сохранить здоровье граждан всех возрастов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов. По его словам, их курение в России становится все более распространенным и популярным среди детей школьного возраста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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