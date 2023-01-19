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Общество

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы

Каждый третий россиянин планирует набрать святой воды в Крещение в храмах – опрос

"Актуальный репортаж": в РФ призвали прививаться от COVID-19 при планировании беременности

Девочка из Воронежа начала продавать маски животных из бумаги

Новости часа: в больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах

Новости часа: Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов

Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы в РФ

Сотни человек выстроились в очередях к московским храмам 19 января

"Актуальный репортаж": российский рынок труда изменился в 2023 году

Объявления о продаже святой воды появились на сайте "Авито"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Минцифры РФ считает, что в блокировке YouTube нет необходимости. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.

В Донецке за сутки вернули отопление почти в половину остававшихся без тепла домов. Об этом заявили в ТАСС.

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