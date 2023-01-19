Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Минцифры РФ считает, что в блокировке YouTube нет необходимости. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.

В Донецке за сутки вернули отопление почти в половину остававшихся без тепла домов. Об этом заявили в ТАСС.