15:30Общество
Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Минцифры РФ считает, что в блокировке YouTube нет необходимости. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.
В Донецке за сутки вернули отопление почти в половину остававшихся без тепла домов. Об этом заявили в ТАСС.