"Актуальный репортаж": в РФ призвали прививаться от COVID-19 при планировании беременности

В Минздраве призвали россиян прививаться от коронавируса при планировании беременности. Там изучили данные и пришли к выводу, что пандемия повлияла на репродуктивное здоровье нации.

Еще в 2022 году врачи отмечали проблемы с гормональным уровнем у мужчин во время болезни и возможные риски у женщин. Какие есть способы минимизировать последствия коронавируса?

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