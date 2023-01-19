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Общество

"Актуальный репортаж": в РФ призвали прививаться от COVID-19 при планировании беременности

"Актуальный репортаж": в РФ призвали прививаться от COVID-19 при планировании беременности

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В Минздраве призвали россиян прививаться от коронавируса при планировании беременности. Там изучили данные и пришли к выводу, что пандемия повлияла на репродуктивное здоровье нации.

Еще в 2022 году врачи отмечали проблемы с гормональным уровнем у мужчин во время болезни и возможные риски у женщин. Какие есть способы минимизировать последствия коронавируса?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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