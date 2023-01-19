Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы в РФ

Роспотребнадзор поддержал идею запретить вейпы в стране на законодательном уровне. По мнению специалистов, это решение, которое позволит сохранить здоровье граждан всех возрастов. Дело еще и в том, что вейпы вызывают особый интерес у подростков.

Предложение о запрете курительных устройств озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уже поручил профильным комитетам изучить ситуацию с вейпами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.