Более 14 тыс деревьев сдали в рамках акции "Елочный круговорот" в Москве

Более 14 тысяч елок сдали москвичи на переработку в рамках акции "Елочный круговорот ". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Мероприятие проводится уже в восьмой раз. Главные задачи акции – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора.

Бирюков напомнил что деревья принимают бесплатно. В дальнейшем их перерабатывают в щепу, а затем используют для подсыпки в вольерных комплексах и для обустройства экологических троп.

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