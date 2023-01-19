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Общество

Более 14 тыс деревьев сдали в рамках акции "Елочный круговорот" в Москве

Более 14 тыс деревьев сдали в рамках акции "Елочный круговорот" в Москве

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Более 14 тысяч елок сдали москвичи на переработку в рамках акции "Елочный круговорот ". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Мероприятие проводится уже в восьмой раз. Главные задачи акции – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора.

Бирюков напомнил что деревья принимают бесплатно. В дальнейшем их перерабатывают в щепу, а затем используют для подсыпки в вольерных комплексах и для обустройства экологических троп.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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