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11:45

Общество

В ГД предложили запретить курение рядом с детскими площадками

В ГД предложили запретить курение рядом с детскими площадками

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В Госдуме предложили запретить курение рядом с детскими площадками. Депутат Султан Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко обращение, в котором попросил внести изменения в законодательство. Об этом сообщает RT.

Хамзаев подчеркнул, что курение рядом с местом, где играют дети, будет негативно сказываться на их здоровье. Он предложил ввести запрет на курение на расстоянии менее чем 15 метров от границ детской площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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