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Общество

В Госдуме отклонили проект об установлении МРОТ в размере 20 тыс рублей

В Госдуме отклонили проект об установлении МРОТ в размере 20 тыс рублей

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В Госдуме отклонили проект об установлении минимального размера оплаты труда в размере 20 тысяч рублей. Это предложение поступило еще в августе 2021 года.

Еще в конце лета 2022 года был представлен аналогичный проект, но там МРОТ предлагалось повысить до 30 тысяч рублей. Документ пока не рассматривали.

Накануне о повышении МРОТ говорил президент РФ. Речь об этом зашла во время встречи Владимира Путина с рабочими Обуховского завода в Петербурге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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