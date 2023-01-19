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Общество

Православные начали отмечать Крещение Господне

Православные начали отмечать Крещение Господне

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Православные начали отмечать Крещение Господне. В столице организовали 50 прорубей и 13 купелей на 46 площадках. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, а также пунктами обогрева и питания.

Также обеспечили освещение, так как многие решили окунуться ночью 19 января, сразу после службы. В течение дня на всех площадках будут дежурить спасатели. В общей сложности задействовали порядка 800 специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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