Православные начали отмечать Крещение Господне. В столице организовали 50 прорубей и 13 купелей на 46 площадках. Все они оборудованы деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, а также пунктами обогрева и питания.

Также обеспечили освещение, так как многие решили окунуться ночью 19 января, сразу после службы. В течение дня на всех площадках будут дежурить спасатели. В общей сложности задействовали порядка 800 специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.