Более 335 млн человек в мире заразились COVID-19

Более 335 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии. Сейчас болеют почти 59 миллионов человек.

В тяжелом и критическом состоянии находятся около 97 тысяч заболевших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.