Продажи масок в столичном метро выросли на 30% за последнюю неделю

Продажи масок в московском метро за неделю выросли на треть. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Купить средство защиты можно в кассах подземки и в вендинговых аппаратах. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, стоят они там ниже, чем в городских аптеках. Он отметил, что практически все в метро сейчас соблюдают антиковидные меры – 99% заходят в подземку в масках.

Кроме того, в метро установлены около 3 тысяч бесплатных санитайзеров. На станциях и ТПУ можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус, а все поверхности, к которым прикасаются пассажиры в подземке, дезинфицируют. Обрабатываются и сами вагоны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.