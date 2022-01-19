Люди выстроились в очередь перед храмом в Бирюлеве Восточном

В Бирюлеве Восточном выстроилась огромная очередь в храм. Люди стоят, чтобы освятить воду.

19 января празднуется Крещение, один из 12 главных христианских праздников. Желающих посетить храм очень много.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.