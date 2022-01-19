В Москве выявлено 8 795 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Москве выявили 8 795 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 1 997 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб

В Московской области положительный результат теста на коронавирус получили еще 2 626 человек. Выписали по выздоровлению 1 368 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 33 899 случаев коронавируса. В 5 376 (15,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

С начала пандемии в России зарегистрировано 10 899 411 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, на Чукотке и в Забайкальском крае. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.