В Вологодском крае увеличили объемы тестирования на COVID-19

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

Власти Вологодского края решили усилить антиковидные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. В Вологде увеличили объемы тестирования, чтобы найти бессимптомников, и усилили дезинфекцию помещений. QR-коды просят практически везде.

Привить 80% населения в регионе планируют в ближайшее время – это цифра, необходимая для достаточного коллективного иммунитета. Массовые мероприятия полностью отменены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.