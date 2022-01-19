Москвичам рассказали, где можно сделать экспресс-тестирование на COVID-19

В вестибюлях московского метро выстраиваются очереди на экспресс-тесты на коронавирус. На кадрах видно большую очередь на станции "Третьяковская".

Где еще можно сделать экспресс-тест? И сколько это стоит? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.