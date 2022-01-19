Столичные ЗАГСы предупредили о продающих красивые даты мошенниках

Управление ЗАГС Москвы предупредило о мошенниках, продающих красивые даты на свадьбы. Заманчивые объявления уже появились в интернете и ближайшая дата – 22 февраля, где в числовом написании шесть двоек. Один из продавцов запросил за бронь тоже красивую сумму – 22 миллиона 2 тысячи 22 рубля. Однако это единичные случаи.

Вообще цены на такие позиции более демократичные – в среднем 350 тысяч рублей. Но в ЗАГСах утверждают, что такие объявления – обыкновенный обман. Даже если пара откажется от регистрации, время не освобождается, и передать его другим молодоженам невозможно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.