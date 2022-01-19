В России могут создать реестр педофилов – сайт с фото и личными данными преступников. С таким предложением депутаты намерены обратиться к премьер-министру. По их словам, это инициатива жителей Костромы, потрясенных убийством пятилетней девочки.

Накануне Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Наказание ужесточается за преступление против ребенка любого возраста, а не до 14 лет, как было раньше. Три фракции даже предлагали смертную казнь, но в России уже много лет действует мораторий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.