Врачи рассказали, сколько колбасы можно есть без вреда для здоровья

Врачи рассказали, сколько можно съесть колбасы без вреда для здоровья. Оказывается, что продукт можно рассматривать только как исключение, а не как правило в здоровом рационе. В идеале от колбасы отказаться, но если такой возможности нет, то выбирать лучше вареную, сделанную по ГОСТу. Есть колбасу рекомендуют не чаще двух раз в неделю, порциями по 50–70 граммов.

При этом медики настоятельно советуют сочетать колбасу с большим количеством свежих овощей и цельно-зерновым хлебом.

