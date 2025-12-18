Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 08:00

Общество

Эксперты по этикету объяснили, когда лучше всего поздравлять с Новым годом

Эксперты по этикету объяснили, когда лучше всего поздравлять с Новым годом

Москвичам рассказали, как ошибки в общении с начальством тормозят карьерный рост

В России стало меньше трудоголиков

Спреи от насморка могут привести к ухудшению сна

В России введут электронные студенческие билеты и зачетные книжки

272 ребенка родились в Москве 17 декабря

В Госдуме предложили полностью списывать долг по ипотеке при рождении четвертого ребенка

Собянин рассказал о поддержке семей участников СВО накануне Нового года

Эксперты спрогнозировали волну сокращений среди офисных работников в 2026 году

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 18 декабря

Эксперты по этикету объяснили, когда уместно поздравлять с Новым годом. Оптимальное время – последняя неделя декабря, начиная примерно с 25–26-го числа, когда уже создана праздничная атмосфера.

Ранние поздравления могут вызывать раздражение, так как люди в это время еще заняты завершением рабочих дел. Формальные поздравления партнеров и корпоративные рассылки являются исключением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика