18 декабря, 08:00Общество
Эксперты по этикету объяснили, когда лучше всего поздравлять с Новым годом
Эксперты по этикету объяснили, когда уместно поздравлять с Новым годом. Оптимальное время – последняя неделя декабря, начиная примерно с 25–26-го числа, когда уже создана праздничная атмосфера.
Ранние поздравления могут вызывать раздражение, так как люди в это время еще заняты завершением рабочих дел. Формальные поздравления партнеров и корпоративные рассылки являются исключением.
