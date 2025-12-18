Эксперты по этикету объяснили, когда лучше всего поздравлять с Новым годом

Эксперты по этикету объяснили, когда уместно поздравлять с Новым годом. Оптимальное время – последняя неделя декабря, начиная примерно с 25–26-го числа, когда уже создана праздничная атмосфера.

Ранние поздравления могут вызывать раздражение, так как люди в это время еще заняты завершением рабочих дел. Формальные поздравления партнеров и корпоративные рассылки являются исключением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.