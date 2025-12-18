Москвичам рассказали, как ошибки в общении с начальством тормозят карьерный рост

Успешный карьерный рост часто тормозят не профессиональные качества, а ошибки в общении с руководством. Как отмечают эксперты, многие сотрудники при разговоре с начальством делают акцент только на своих желаниях – высокой зарплате или гибком графике, при этом эмоции мешают конструктивному диалогу.

Соблюдение субординации и делового этикета, включая обоюдное уважение и отсутствие фамильярности, является ключевым для построения рабочих отношений. Грубость, крики и оскорбления воспринимаются как признак слабости и непрофессионализма. Эксперты советуют для карьерного роста говорить с руководителем на языке общих целей.

