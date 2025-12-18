18 декабря, 07:30Общество
Эксперты спрогнозировали волну сокращений среди офисных работников в 2026 году
Эксперты прогнозируют, что в 2026 году может начаться волна сокращений, которая в первую очередь затронет офисных работников в банковском секторе, страховании и сфере услуг. Считается, что часть из них сможет заменить искусственный интеллект.
Однако, как отмечают аналитики, слухи о массовых увольнениях пока больше похожи на выдумку. Основной причиной потенциальных сокращений является желание компаний сэкономить, особенно на фоне возможного негативного влияния повышения НДС на прибыль.
