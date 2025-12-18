Москвичи стали чаще отказываться от прихожих при выборе квартир

Москвичи все чаще отказываются от традиционных прихожих и больших кухонь при выборе квартир. Почти в половине случаев покупатели предпочитают варианты открытого типа, где больше места отводится гостиной, а зона входа отделена лишь формально.

Эксперты связывают эту тенденцию с изменившимся образом жизни. Люди меньше хранят вещей, ценят открытое пространство и не хотят переплачивать за нежилые метры. Отсутствие прихожей позволяет использовать площадь более функционально, например, обустроив гардеробную.

