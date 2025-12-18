Похолодание в Москве ожидается с 22 декабря

В Москве сохраняется аномально теплая для декабря погода, температурный фон превышает норму на 6 градусов. По словам синоптиков, с 22 декабря, когда начинается астрономическая зима, в столицу придет похолодание.

На заключительной неделе уходящего года ожидается по-зимнему морозная погода. Ночные температуры будут опускаться до минус 6–11 градусов, а в отдельные ночи – до минус 15 градусов, днем – от минус 1 до минус 6.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.