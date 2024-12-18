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18 декабря, 07:45

Общество

Температура воздуха в Москве продолжит падать 18 декабря

Температура воздуха в Москве продолжит падать 18 декабря

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В Москве резко похолодало в ночь на 18 декабря. Температура воздуха опустилась до минус 8 градусов, а в течение дня она еще продолжит снижаться. Ближе к ночи 19 декабря столбики термометров покажут почти минус 17 градусов.

Осадков в течение дня 18 декабря пока не предвидится. Атмосферное давление установилось на отметке ниже нормы – примерно 739 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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