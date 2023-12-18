Температура воздуха в Москве на этой неделе окажется выше нормы на 3–4 градуса. До субботы включительно будет от минус двух до плюс шести градусов. Но полностью снег не растает. При этом ожидаются порывистый ветер и гололедица. Временами возможен мокрый снег, переходящий в дождь. Зимняя погода вернется в Москву в воскресенье. Снова обещают снегопад и слабый минус. К тому же, атмосферное давление может упасть до отметки 717 миллиметров ртутного столба. Это ниже нормы на 30 единиц.

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