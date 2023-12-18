18 декабря, 07:45Общество
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке живой елки
Эксперты перечислили несколько советов, как правильно выбрать живую елку. Так, по словам советника директора по коммуникациям Рослесинфорга Ксении Богдановой, иголочки у дерева должны быть зелеными и упругими. Желтые иголки говорят о том, что хвойник либо болел, либо дерево было заготовлено до наступления морозов.
Кроме того, ветки должны быть без плесени, подозрительного налета и наростов. Также свежесрубленная ель должна быть тяжелой, поскольку она удерживает в тканях много влаги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.