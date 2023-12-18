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18 декабря, 07:45

Общество

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке живой елки

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке живой елки

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Эксперты перечислили несколько советов, как правильно выбрать живую елку. Так, по словам советника директора по коммуникациям Рослесинфорга Ксении Богдановой, иголочки у дерева должны быть зелеными и упругими. Желтые иголки говорят о том, что хвойник либо болел, либо дерево было заготовлено до наступления морозов.

Кроме того, ветки должны быть без плесени, подозрительного налета и наростов. Также свежесрубленная ель должна быть тяжелой, поскольку она удерживает в тканях много влаги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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