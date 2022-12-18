18 декабря, 18:30Общество
Первый съезд российского движения детей и молодежи прошел в Москве
Первый съезд российского движения детей и молодежи прошел в Москве в воскресенье, 18 декабря. В нем приняли участие представители всех регионов России, включая новые территории.
Всего мероприятие продлится два дня, и за это время его участники должны определить название движения, его миссию, а также основные направления деятельности. Участников съезда поприветствовал Владимир Путин.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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