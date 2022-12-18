Первый съезд российского движения детей и молодежи прошел в Москве в воскресенье, 18 декабря. В нем приняли участие представители всех регионов России, включая новые территории.

Всего мероприятие продлится два дня, и за это время его участники должны определить название движения, его миссию, а также основные направления деятельности. Участников съезда поприветствовал Владимир Путин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.