На следующей неделе в Москву придут суровые морозы

Снегопад и гололедицу обещают москвичам вечером в субботу. По словам синоптиков, все это продлится, как минимум, до следующего утра.

В воскресенье еще атмосферное давление опустится до минимальных значений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.