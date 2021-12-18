Эксперты рассказали, какую елку выбрать к Новому году

Некоторые москвичи уже нарядили елки, а остальные еще готовятся. Какое дерево выбрать – живое или искусственное, что дешевле и экологичнее и куда отправляться рубить елку, чтобы не попасть на штраф.

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