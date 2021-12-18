На Москву надвигаются морозы. Холодать начнет вечером в понедельник – столбики термометров опустятся чуть ниже минус 10 градусов. Во вторник и среду ожидается от минус 15 до минус 20 градусов.

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