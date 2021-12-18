Посещение новогодних утренников в детсадах будет возможным только при наличии QR-кода

Посещение новогодних утренников в детских садах и школах Московской области родителями будет возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего перенесенный COVID-19 или прохождение вакцинации от вируса.

Кроме того, праздники организуют не для всей школы или детского сада, а отдельно в каждом классе или группе. Сертификат о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе не отменяют другие правила. Родители должны быть в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию.

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