Эксперты назвали самые яркие проекты программы "Мои наставники"

Эксперты выявили самые яркие проекты программы "Мои наставники". Например, участник из Алтайского края предложил создать на предприятиях кружки, где дети бойцов СВО будут обучаться трудовым профессиям.

Авторы проекта "Технопатриот" предложили обучать детей и подростков навыкам управления беспилотниками.

100 победителей конкурса войдут в кадровый резерв молодежной политики. Многие из них уже получили возможность масштабировать свои идеи наставничества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.