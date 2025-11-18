Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 14:30

Общество

Эксперты назвали самые яркие проекты программы "Мои наставники"

Эксперты назвали самые яркие проекты программы "Мои наставники"

Похолодание придет в Москву 19 ноября

МЧС рекомендовало москвичам обходить шаткие конструкции из-за ветра

Финансовая грамотность 2025. Чек-лист перед арендой квартиры

"Атмосфера": 0 градусов ожидается в Москве вечером 18 ноября

Температура воздуха опустится до 0 градусов к вечеру 18 ноября в Москве

Финансовая грамотность 2025. Маркетинговые уловки

Блогер прошла почти 600 километров из Москвы в Петербург

Экстренное предупреждение об усилении ветра выпустили в столице

Нотариусы предложили меры защиты для покупателей вторичного жилья

Эксперты выявили самые яркие проекты программы "Мои наставники". Например, участник из Алтайского края предложил создать на предприятиях кружки, где дети бойцов СВО будут обучаться трудовым профессиям.

Авторы проекта "Технопатриот" предложили обучать детей и подростков навыкам управления беспилотниками.

100 победителей конкурса войдут в кадровый резерв молодежной политики. Многие из них уже получили возможность масштабировать свои идеи наставничества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика