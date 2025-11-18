Температура воздуха опустится до 0 градусов к вечеру 18 ноября в Москве

К вечеру 18 ноября температура в Москве опустится до 0 – минус 2 градусов, что может привести к образованию гололеда на дорогах. По прогнозам синоптиков, 22 ноября ожидаются интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, а 23 ноября температура продолжит понижаться.

На следующей неделе в Москве установится холодная погода с показателями от 0 до минус 5 градусов, начнет восстанавливаться снежный покров. Специалисты ЦОДД рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах и по возможности использовать общественный транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.