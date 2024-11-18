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18 ноября, 21:45

Общество

В Центральном Доме актера наградили победителей конкурса "Столичные истории"

В Центральном Доме актера наградили победителей конкурса "Столичные истории"

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В Центральном Доме актера 18 ноября награждали победителей конкурса "Столичные истории". Среди них – москвичи, которые помогают тем, кто сейчас на передовой, а также жителям приграничных и новых регионов.

Они собирают гуманитарную помощь, работают в госпиталях, вяжут теплую одежду или просто пишут бойцам письма. Всего участниками стали больше тысячи человек, жюри определило семь победителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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