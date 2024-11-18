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18 ноября, 15:15

Общество

День рождения Деда Мороза необычно отметили в детском саду "Солнышко"

День рождения Деда Мороза необычно отметили в детском саду "Солнышко"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. В детском саду "Солнышко" необычным образом отметили день рождения Деда Мороза. Волшебник сам пришел к детям и устроил представление под окнами детского сада.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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