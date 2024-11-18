Давление ниже нормы наблюдается в Москве 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, погодой в столице управляет северо-атлантический циклон, это привело к понижению атмосферного давления до 734 миллиметров ртутного столба и локальным кратковременным дождям.

Температура воздуха днем составит 5 градусов, к вечеру опустится до 2 градусов, а ночью достигнет 0 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Во вторник, 19 ноября, погода существенно не изменится. Синоптики прогнозируют небольшой снег и сильный туман, температура останется на уровне понедельника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.