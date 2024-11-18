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18 ноября, 11:15

Общество

Кратковременные дожди ожидаются в Москве 18 ноября

Кратковременные дожди ожидаются в Москве 18 ноября

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В понедельник, 18 ноября, погодой в Москве управляет североатлантический циклон, что приведет к локальным кратковременным дождям и снижению атмосферного давления до 734 миллиметров ртутного столба. Температура днем составит 5 градусов, вечером столбик термометра упадет до 2 градусов, ночью – 0 градусов.

По данным синоптиков, 19 ноября погода существенно не изменится: ожидается небольшой снег и сильный туман. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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