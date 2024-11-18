Погода в течение недели будет нестабильной в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Погода в Москве в течение недели будет нестабильной. В первой половине недели осадков не ожидается.

Два дома по программе реновации построили в районе Перово.

Десятки джазовых концертов проведут для учеников 7–11-х классов в течение года в рамках нового образовательного проекта. На мероприятиях можно будет познакомиться с шедеврами джазовой музыки и ее историей.

Москвичи заметили редкую птицу в Строгинской пойме, вид которой пока не удалось определить.

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