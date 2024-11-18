18 ноября, 11:00Общество
Погода в течение недели будет нестабильной в Москве
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Погода в Москве в течение недели будет нестабильной. В первой половине недели осадков не ожидается.
Два дома по программе реновации построили в районе Перово.
Десятки джазовых концертов проведут для учеников 7–11-х классов в течение года в рамках нового образовательного проекта. На мероприятиях можно будет познакомиться с шедеврами джазовой музыки и ее историей.
Москвичи заметили редкую птицу в Строгинской пойме, вид которой пока не удалось определить.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.