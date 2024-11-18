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18 ноября, 11:00

Общество

Погода в течение недели будет нестабильной в Москве

Погода в течение недели будет нестабильной в Москве

Всепогодные камеры показали, какие метеоусловия установились в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 ноября

Образовательный проект "Джаз в московские школы" стартовал в столице

Аномально теплая погода продлила сезон аллергии в Москве и Подмосковье

"Утро": влажность воздуха составит 80% в Москве 18 ноября

"Доктор 24": врач рассказал, почему возникает фитобезоар

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 734 мм ртутного столба 18 ноября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 4–9 м/с 18 ноября

Эксперт рассказала, как выбрать качественную матчу

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Погода в Москве в течение недели будет нестабильной. В первой половине недели осадков не ожидается.

Два дома по программе реновации построили в районе Перово.

Десятки джазовых концертов проведут для учеников 7–11-х классов в течение года в рамках нового образовательного проекта. На мероприятиях можно будет познакомиться с шедеврами джазовой музыки и ее историей.

Москвичи заметили редкую птицу в Строгинской пойме, вид которой пока не удалось определить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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