Аномально теплая погода продлила сезон аллергии в Москве и Подмосковье

Аномально теплая погода в Центральном регионе продлила сезон аллергии. В Москве и Подмосковье продолжают цвести некоторые растения-аллергены. Они продолжают активно воздействовать на организмы людей и вызывать обострение симптомов. По словам специалистов, это может продолжаться вплоть до конца ноября и даже в декабре.

При этом по словам врачей, осенью симптомы аллергии легко спутать с признаками ОРВИ. Это небольшое повышение температуры, мышечные боли, слабость и потеря аппетита. При появлении таких симптомов нужно обратиться к врачу для правильной диагностики. Аллергикам в сезон обострения болезни не стоит долго находится на улице в сухую ветреную погоду, при выходе из дома нужно использовать защитные очки, а после прогулок – принимать душ и хорошо промывать волосы.

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