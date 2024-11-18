РАН поддержала введение запрета на услуги тарологов на законодательном уровне

В Российской академии наук поддержали идею законодательного запрета услуг тарологов. Ученые назвали гадание типичной лженаукой, а самих тарологов – мошенниками, которые наживаются на людях, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время. Кроме того, в стадии проработки находится документ, полностью запрещающий их деятельность.

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