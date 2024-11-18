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18 ноября, 07:15

Общество

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг регионов по уровню зарплат в России

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг регионов по уровню зарплат в России

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В России составили рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами. Его лидером стал Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тысяч рублей в месяц. Примерно такой же уровень отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области, где, по данным аналитиков, доля высоких зарплат – более 56%.

Также одним из лидеров стала Москва. В столице около 44% сотрудников получают от 100 тысяч рублей в месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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