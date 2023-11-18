Новости часа: победителей олимпиады по искусственному интеллекту наградили на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Победителей Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту наградили на ВДНХ, сообщили в министерстве просвещения РФ.

Работу системы отопления скорректировали из-за морозов в Москве, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Дети поздравили Деда Мороза с днем рождения в Музее Победы. Там же заработала новогодняя почта Деда Мороза.