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Новости

18 ноября, 21:15

Общество

Новости часа: победителей олимпиады по искусственному интеллекту наградили на ВДНХ

Новости часа: победителей олимпиады по искусственному интеллекту наградили на ВДНХ

Новости часа: до 2026 года в Москве обновят и построят 18 путепроводов – Собянин

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Москвичам рассказали о том, как проходят дни регионов на ВДНХ

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"Специальный репортаж": злокачественная опухоль

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Победителей Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту наградили на ВДНХ, сообщили в министерстве просвещения РФ.

Работу системы отопления скорректировали из-за морозов в Москве, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Дети поздравили Деда Мороза с днем рождения в Музее Победы. Там же заработала новогодняя почта Деда Мороза.

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