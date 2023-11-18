Всероссийский день правовой помощи детям пройдет в Москве 20 ноября

Москва отметит Всероссийский день правовой помощи детям множеством мероприятий в понедельник, 20 ноября. Их главная цель – помочь детям, оставшимся без родителей или в сложной жизненной ситуации, а также имеющим какие-либо физические особенности.

Усыновители и опекуны сирот, а также все, кто планирует взять ребенка на воспитание, будут иметь возможность получить бесплатную юридическую консультацию. Специалистов можно спросить, например, о правилах опеки и попечительства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.