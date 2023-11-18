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18 ноября, 10:00

Общество

Почта Деда Мороза начнет работу в столице 18 ноября

Почта Деда Мороза начнет работу в столице 18 ноября

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В Москве в субботу, 18 ноября, начнет работу почта Деда Мороза. Ящики для писем волшебнику можно найти в парках, музеях, торговых центрах и других локациях. Всего есть более 150 точек на карте.

Найти ближайший адрес можно на сайте московской резиденции Деда Мороза. Тем, чьи письма понравятся ему больше всего, обещают подарки лично от Деда Мороза. Конкурс на лучшее послание продлится до 19 января. Участвовать могут и дети, и взрослые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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