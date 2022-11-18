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Новости

18 ноября, 21:55

Общество

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" принял рекордное количество гостей

Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" принял рекордное количество гостей

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В России состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль "Земле жить"

Международный образовательный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" принял рекордное количество гостей. Мероприятие, которое проходит в Новой Третьяковке, посетили уже 30 тысяч человек.

Фестиваль представляет собой один из крупнейших эколого-просветительских проектов в стране. За 16 лет в нем приняли участие тысячи фотографов из 152 стран мира. И это не просто конкурс фотографии. В рамках фестиваля проходят лекции по экологии, показы документальных фильмов, встречи с учеными и знаменитыми путешественниками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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