Международный образовательный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" принял рекордное количество гостей. Мероприятие, которое проходит в Новой Третьяковке, посетили уже 30 тысяч человек.

Фестиваль представляет собой один из крупнейших эколого-просветительских проектов в стране. За 16 лет в нем приняли участие тысячи фотографов из 152 стран мира. И это не просто конкурс фотографии. В рамках фестиваля проходят лекции по экологии, показы документальных фильмов, встречи с учеными и знаменитыми путешественниками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.