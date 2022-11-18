В Росгвардии рассказали, как защитить дачу от воров

С окончанием дачного сезона москвичи вернулись в город, и многие загородные дома остались без присмотра. А это значит, что в Подмосковье начался период краж. Именно в это время, по статистике, число преступлений многократно возрастает.

Сотрудники Росгвардии показали, как они обеспечивают безопасность, охрану дач и загородных домов. Также они рассказали, как самим защититься от злоумышленников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.