Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

18 ноября, 21:30

Общество

В Росгвардии рассказали, как защитить дачу от воров

В Росгвардии рассказали, как защитить дачу от воров

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С окончанием дачного сезона москвичи вернулись в город, и многие загородные дома остались без присмотра. А это значит, что в Подмосковье начался период краж. Именно в это время, по статистике, число преступлений многократно возрастает.

Сотрудники Росгвардии показали, как они обеспечивают безопасность, охрану дач и загородных домов. Также они рассказали, как самим защититься от злоумышленников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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