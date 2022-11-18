16:07M24.RU
Специалисты рассказали о правовом просвещении школьников
18 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Новые программы правового просвещения школьников и защита их интересов".
Перед журналистами выступили:
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- проректор Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат;
- заместитель начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Марина Постникова.