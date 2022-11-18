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M24.RU

Специалисты рассказали о правовом просвещении школьников

Специалисты рассказали о правовом просвещении школьников

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18 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Новые программы правового просвещения школьников и защита их интересов".

Перед журналистами выступили:

  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • проректор Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат;
  • заместитель начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Марина Постникова.
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