Километровая очередь на автобус образовалась в ЖК "Пригород лесное" из-за его поломки

В жилом комплексе "Пригород лесное" из-за поломки автобуса образовалась километровая очередь из пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Несмотря на то, что автобус быстро починили, а пассажиры отправились в путь, местные жители постоянно жалуются на долгое ожидание общественного транспорта. Особенно тяжелой ситуация становится с наступлением зимы.

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