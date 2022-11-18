Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:15

Общество

Километровая очередь на автобус образовалась в ЖК "Пригород лесное" из-за его поломки

Километровая очередь на автобус образовалась в ЖК "Пригород лесное" из-за его поломки

Российская преподавательница физики стала популярной в TikTok

"Доктор 24": продукты, ускоряющие выздоровление

"Доктор 24": модные вещи для идеального сна

"Время новых": кожаные сумки

Москвичам рассказали о поддержке семей мобилизованных

Сугробы в Москве в предстоящие выходные могут вырасти до 20 см

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице

Жители ЖК "Пригород Лесное" оказались в километровой очереди из-за сломавшегося автобуса

"Утро": температура воздуха в Москве 18 ноября зафиксировалась на отметке -4 градуса

В жилом комплексе "Пригород лесное" из-за поломки автобуса образовалась километровая очередь из пассажиров. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Несмотря на то, что автобус быстро починили, а пассажиры отправились в путь, местные жители постоянно жалуются на долгое ожидание общественного транспорта. Особенно тяжелой ситуация становится с наступлением зимы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотранспортИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика