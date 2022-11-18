Депутат ГД предложил снимать на видео выдачу кредитов пенсионерам

В Госдуме предложили снимать на видео выдачу кредитов пенсионерам. Такую идею высказал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что пенсионеров легко ввести в заблуждение. Банки, по его словам, должны составлять кредитные договоры понятным языком и без приписок мелким шрифтом.

Нилов добавил, что пенсионерам нужно четко объяснять, чем они рискуют, соглашаясь на займ, и каким будет ежемесячный платеж. Все эти пояснения необходимо фиксировать на видео, подчеркнул депутат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.