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Общество

Депутат ГД предложил снимать на видео выдачу кредитов пенсионерам

Депутат ГД предложил снимать на видео выдачу кредитов пенсионерам

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В Госдуме предложили снимать на видео выдачу кредитов пенсионерам. Такую идею высказал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что пенсионеров легко ввести в заблуждение. Банки, по его словам, должны составлять кредитные договоры понятным языком и без приписок мелким шрифтом.

Нилов добавил, что пенсионерам нужно четко объяснять, чем они рискуют, соглашаясь на займ, и каким будет ежемесячный платеж. Все эти пояснения необходимо фиксировать на видео, подчеркнул депутат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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